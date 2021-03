Juric: “Gasperini è il migliore in Italia, grazie a lui ho visto un calcio totale” (Di venerdì 19 marzo 2021) Ivan Juric, allenatore del Verona, ha presentato la sfida con l’Atalanta in conferenza stampa, parlando così del suo rapporto con Gian Piero Gasperini. Gasperini l’ho trovato da giocatore a Crotone e mi ha aperto gli occhi: grazie a lui ho visto un calcio completamente diverso, un calcio totale. Poi siamo cresciuti insieme, perché anche lui evolve sempre, alla ricerca di una crescita personale e professionale. Per me è il migliore in assoluto, perlomeno in Serie A. Il rapporto umano è forte, perché sono stato con lui da giocatore e da ‘secondo’. È una persona che mi ha dato veramente tanto. Essere definito un allievo di Gasperini non è sminuente per me. Anzi, è un vanto enorme, perché lui è un ‘top’ ed io so di dover ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Ivan, allenatore del Verona, ha presentato la sfida con l’Atalanta in conferenza stampa, parlando così del suo rapporto con Gian Pierol’ho trovato da giocatore a Crotone e mi ha aperto gli occhi:a lui houncompletamente diverso, un. Poi siamo cresciuti insieme, perché anche lui evolve sempre, alla ricerca di una crescita personale e professionale. Per me è ilin assoluto, perlomeno in Serie A. Il rapporto umano è forte, perché sono stato con lui da giocatore e da ‘secondo’. È una persona che mi ha dato veramente tanto. Essere definito un allievo dinon è sminuente per me. Anzi, è un vanto enorme, perché lui è un ‘top’ ed io so di dover ...

Advertising

napolista : Juric: “Gasperini è il migliore in Italia, grazie a lui ho visto un calcio totale” L’allenatore del Verona in confe… - TuttoHellasVer1 : Ivan Juric: «Allievo di Gasperini? Lo considero un vanto» - zazoomblog : Verona-Atalanta Juric: “Proveremo a metterli in difficoltà ma servirà la gara perfetta. Gasperini? Il top in assolu… - MilanWorldForum : Juric su Gasperini:'Dategli una squadra top, e...' Le dichiarazioni - twilight_townn : Benitez, Sarry, Allegri, Fonseca, De Zerbi, Italiano, Inzaghi, Gasperini, Juric. E stiamo a marzo. -