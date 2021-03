Ilary Blasi, il pubblico sbotta dopo la puntata: “Non mi fa ridere” -L’EPISODIO (Di venerdì 19 marzo 2021) Giovedì sera è andata in onda un altro episodio dell’Isola dei famosi, anche ieri Ilary Blasi si è fatta riconoscere, ma c’è a chi non piace E’ stata una puntata pazzesca sotto ogni punto di vista, Ilary Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi hanno fatto divertire il pubblico italiano con tante battute L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021) Giovedì sera è andata in onda un altro episodio dell’Isola dei famosi, anche ierisi è fatta riconoscere, ma c’è a chi non piace E’ stata unapazzesca sotto ogni punto di vista,e gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi hanno fatto divertire ilitaliano con tante battute L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - Giornaleditalia : Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi gaffe in diretta: VIDEO - infoitcultura : Greta Scarano è Ilary Blasi in “Speravo de morì prima”, la serie su Totti: «Parlo alle donne con modelli forti, che… -