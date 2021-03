Hellas Verona | Juric | “Atalanta fortissima | serve la gara perfetta Gasperini? Dategli una big e vedrete”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ivanè pronto a ritrovare il suo mentore Gianpiero, nel lunch match di domenica ilinfatti sfiderà l', reduce dall'eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid. Il mister croato ha presentato la sfida con la Dea: "L'è un club di grandissimo livello. Lad’andata non fu giocata ad altissima intensità, entrambe le squadre erano in difficoltà. L’anno scorso la partita vera fu all’andata, a Bergamo. Questa volta proveremo a metterli in difficoltà, sapendo che loro hanno tutto e possono farti gol in tutti i modi. Servirà la".non è soddisfatto della tenuta difensiva mostrata dalnelle ultime partite: "I gol che abbiamo preso ultimamente ...

'Dopo che il Napoli ha perso contro l'si è deciso il cambio di allenatore. Dopo questa stagione calcistica, Gattuso andrà in un'altra squadra: una squadra che si trova sempre in Italia,...Eliminata dalle competizioni europee anche l' Atalanta , che a sua volta parte con i favori del pronostico al Bentegodi contro l'. Nerazzurri a 1,67, l''1' di Juric è dato a 4,80, ...Il tecnico gialloblù ha presentato ai microfoni di Hellas Channel il match in programma domani al Tavellin Capolista contro ultima in classifica, ma occhio ad abbassare la guardia! Questo il Corrent-p ...Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha presentato la gara di campionato contro l'Atalanta, in programma domenica 21 marzo al Bentegodi.