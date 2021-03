Glenn Close, Crudelia De Mon: l’Oscar e i Razzie Award (Di venerdì 19 marzo 2021) Glenn Close, oggi splendida donna di 74 anni, celebre per i suoi personaggi appassionati e spesso controversi, è nota inoltre per aver prestato il proprio volto a una delle villain Disney più famose. Stiamo parlando, ovviamente, di Crudelia De Mon. Glenn Close Considerata una delle migliori interpreti della sua generazione, l’attrice Glenn Close vanta una lunga e gloriosa carriera, composta di importanti titoli, collaborazioni e riconoscimenti. Ancora oggi si distingue per la sua versatilità, ricoprendo ruoli sempre diversi e spaziando tra i vari generi. I premi e l’Oscar Tre Golden Globe, tre Emmy, due SAG e un Critic Choice Awards sulla mensola, che aspettano di fare posto alla statuetta che si lascia tanto desiderare. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021), oggi splendida donna di 74 anni, celebre per i suoi personaggi appassionati e spesso controversi, è nota inoltre per aver prestato il proprio volto a una delle villain Disney più famose. Stiamo parlando, ovviamente, diDe Mon.Considerata una delle migliori interpreti della sua generazione, l’attricevanta una lunga e gloriosa carriera, composta di importanti titoli, collaborazioni e riconoscimenti. Ancora oggi si distingue per la sua versatilità, ricoprendo ruoli sempre diversi e spaziando tra i vari generi. I premi eTre Golden Globe, tre Emmy, due SAG e un Critic Choices sulla mensola, che aspettano di fare posto alla statuetta che si lascia tanto desiderare. ...

Advertising

slangcares : RT @GemmaArtertonIT: Auguri a #GlennClose per i suoi 74 anni! Ha lavorato con #GemmaArterton nel capolavoro 'La ragazza che sapeva troppo'… - DrApocalypse : 74 anni di #GlennClose, un Oscar come regalo di compleanno? - CoradduzzaMaria : @LaGhisaura E quanto è brava Glenn Close. - Spidey_1993 : RT @GemmaArtertonIT: Auguri a #GlennClose per i suoi 74 anni! Ha lavorato con #GemmaArterton nel capolavoro 'La ragazza che sapeva troppo'… - GemmaArtertonIT : Auguri a #GlennClose per i suoi 74 anni! Ha lavorato con #GemmaArterton nel capolavoro 'La ragazza che sapeva tropp… -