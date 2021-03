Fridays for Future in sciopero: «Dal ministro per la transizione ecologica ci aspettiamo di più. Sbagliato puntare su idrogeno e nucleare» – Le interviste (Di venerdì 19 marzo 2021) Con l’Italia sull’orlo di una svolta epocale in tema ambientale, grazie ai circa 70 miliardi di euro del Next Generation Eu (più di un terzo del totale destinato all’Italia) che finanzieranno la transizione ecologica, gli ambientalisti di Fridays for Future scendono di nuovo in piazza. Lo slogan questa volta è «Basta False Promesse», un richiamo al coraggio da parte delle classi dirigenti anche per quanto riguarda i fondi europei che «devono essere subito investiti in politiche per azzerare le emissioni di gas serra, la causa della crisi climatica». Ad occuparsene dovrà essere Roberto Cingolani, nuovo ministro per la transizione ecologica – il primo in Italia – che nei giorni scorsi ha presentato davanti alle commissioni di Camera e Senato le linee guida del suo ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Con l’Italia sull’orlo di una svolta epocale in tema ambientale, grazie ai circa 70 miliardi di euro del Next Generation Eu (più di un terzo del totale destinato all’Italia) che finanzieranno la, gli ambientalisti diforscendono di nuovo in piazza. Lo slogan questa volta è «Basta False Promesse», un richiamo al coraggio da parte delle classi dirigenti anche per quanto riguarda i fondi europei che «devono essere subito investiti in politiche per azzerare le emissioni di gas serra, la causa della crisi climatica». Ad occuparsene dovrà essere Roberto Cingolani, nuovoper la– il primo in Italia – che nei giorni scorsi ha presentato davanti alle commissioni di Camera e Senato le linee guida del suo ...

