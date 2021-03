“Fedez e Chiara Ferragni pronti a cambiare casa: già opzionato l’attico più esclusivo” (Di venerdì 19 marzo 2021) La bomba, lanciata dal Corriere della Sera, arriva nel giorno del terzo compleanno di Leone, il primogenito dei Ferragnez. Secondo il quotidiano milanese, “a Citylife Generali Re sta portando avanti una nuova costruzione nella parte sud e l’attico più esclusivo è già opzionato da Fedez e Chiara Ferragni”. Effettivamente di recente l’imprenditrice digitale da quasi 23 milioni di follower aveva diChiarato che, con l’arrivo della loro seconda figlia, una bimba, probabilmente avrebbero traslocato in un appartamento più grande, dal momento che l’attico attuale non avrebbe una cameretta tutta per la nuova arrivata, nonostante la casa dove abitano attualmente le piaccia moltissimo. Come andrà a finire? Al momento dalla coppia non è arrivata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) La bomba, lanciata dal Corriere della Sera, arriva nel giorno del terzo compleanno di Leone, il primogenito dei Ferragnez. Secondo il quotidiano milanese, “a Citylife Generali Re sta portando avanti una nuova costruzione nella parte sud epiùè giàda”. Effettivamente di recente l’imprenditrice digitale da quasi 23 milioni di follower aveva dito che, con l’arrivo della loro seconda figlia, una bimba, probabilmente avrebbero traslocato in un appartamento più grande, dal momento cheattuale non avrebbe una cameretta tutta per la nuova arrivata, nonostante ladove abitano attualmente le piaccia moltissimo. Come andrà a finire? Al momento dalla coppia non è arrivata ...

