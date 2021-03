Europa League, la Roma pesca l'Ajax nei quarti (Di venerdì 19 marzo 2021) Passa dall'Olanda la via della Roma per la semifinale di Europa League. Dopo 4 successi di fila, la squadra di Fonseca ha pescato l'Ajax nel sorteggio dei quarti a Nyon. In caso di successo, i ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Passa dall'Olanda la via dellaper la semifinale di. Dopo 4 successi di fila, la squadra di Fonseca hato l'nel sorteggio deia Nyon. In caso di successo, i ...

