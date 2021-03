Elettra Lamborghini la battuta su Elisa Isoardi scatena il pubblico: la reazione (Di venerdì 19 marzo 2021) Elettra Lamborghini si lascia sfuggire una battuta su Elisa Isoardi a “L’Isola dei famosi” scatenando il pubblico in studio e a casa La vulcanica Elettra Lamborghini si prende la scena… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 marzo 2021)si lascia sfuggire unasua “L’Isola dei famosi”ndo ilin studio e a casa La vulcanicasi prende la scena… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - ppatrickat : comunque, seppur le ami, tra iva zanicchi e elettra lamborghini ci voleva davvero uno come tommaso zorzi che, anche… - tvtrashlover : Mi sa molto di Elettra Lamborghini questo album. @selenagomez @ElettraLambo #SelenaGomez #elettralamborghini - lograispunk : Cioè o si decide di chiudere del tutto con la musica italiana ma quindi di conseguenza non la si commenta più, e mi… -