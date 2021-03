Dead Cells è un successo con oltre 5 milioni di copie vendute (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo sviluppatore Motion Twin celebra un nuovo traguardo di vendite per il suo acclamato roguelike Dead Cells, che ha ora superato i 5 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme. Questa è una cifra che è stata recentemente rafforzata dal debutto della versione mobile sul mercato cinese, con la regione che ha contribuito con un altro milione di vendite entro pochi giorni. La notizia arriva in coppia con l'annuncio che il DLC The Bad Seed di Dead Cell arriverà sui dispositivi mobile alla fine di questo mese, il 30 marzo, per $ 3,99. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo sviluppatore Motion Twin celebra un nuovo traguardo di vendite per il suo acclamato roguelike, che ha ora superato i 5disu tutte le piattaforme. Questa è una cifra che è stata recentemente rafforzata dal debutto della versione mobile sul mercato cinese, con la regione che ha contribuito con un altro milione di vendite entro pochi giorni. La notizia arriva in coppia con l'annuncio che il DLC The Bad Seed diCell arriverà sui dispositivi mobile alla fine di questo mese, il 30 marzo, per $ 3,99. Leggi altro...

