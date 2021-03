De Luca su AstraZeneca: “Ci sono preoccupazioni, ma dobbiamo procedere” (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso della sua diretta del venerdì Vincenzo De Luca torna a parlare di vaccini e invita i campani a vaccinarsi per uscire “dal calvario del Covid”. Il governatore fa anche un passaggio sul vaccino AstraZeneca, finito al centro delle polemiche dopo alcuni casi sospetti di trombosi presumibilmente legati alla somministrazione dell’immunizzazione anglo-svedese. De Luca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso della sua diretta del venerdì Vincenzo Detorna a parlare di vaccini e invita i campani a vaccinarsi per uscire “dal calvario del Covid”. Il governatore fa anche un passaggio sul vaccino, finito al centro delle polemiche dopo alcuni casi sospetti di trombosi presumibilmente legati alla somministrazione dell’immunizzazione anglo-svedese. DeL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

reportrai3 : Aifa ha sospeso in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in… - stanzaselvaggia : Chi ha fermato AstraZeneca? L’Aifa ha deciso da sola con l’ok di Draghi e Speranza. Le ragioni dietro il blocco ris… - Virus1979C : Covid, De Luca: «In Campania 140mila vaccini Astrazeneca e tutto tranquillo. Rt all'1,65, dobbiamo stare attenti»… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid, De Luca: «In Campania 140mila vaccini Astrazeneca e tutto tranquillo. Rt all'1,65, dobbiamo stare attenti» http… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid, De Luca: «In Campania 140mila vaccini Astrazeneca e tutto tranquillo. Rt all'1,65, dobbiamo stare attenti» http… -