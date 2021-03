David Gandy | «Il mestiere di padre? Si impara sul campo»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Traguardi, in ordine sparso. È stato definito più volte (e a distanza di anni) «uomo più bello del mondo»; è stato modello di punta di Dolce & Gabbana, lanciato da un famosissimo spot di un profumo con vista su Capri; il suo patrimonio è stimato intorno ai 12 milioni di sterline; i suoi occhi azzurri sono di una tonalità di blu perfetta; da piccolo sognava di diventare un pilota da corsa. Ma c’è una cosa che il modello britannico David Gandy, 41 anni, non aveva mai fatto: partecipare a uno shooting diretto da un bambino di otto anni, circondato da un team di produzione della stessa età. Quest’inedita prima volta la deve al set della campagna del nuovo Vodafone Neo, lo smartwatch per bambini con i personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. «Adoro lavorare con i bambini e con gli animali perché so che con loro succede sempre l’opposto di quello che dovrebbe essere», racconta in uno Zoom pomeridiano dalla sua casa di Londra, «In origine solo il fotografo doveva essere un bambino, ma ho suggerito che anche l’intera troupe fosse composta da bambini. È bellissimo consentire ai bambini di essere fantasiosi e creativi». La stessa idea condivisa da Pamela Brown, Chief Marketing Officer, Vodafone Smart Tech: «Per genitori e familiari è importante offrire ai bambini la libertà di esplorare il mondo. Volevamo creare una campagna divertente e spensierata». https://www.youtube.com/watch?v=siWR_l1CWik

