Covid: Draghi, 'stop Astrazeneca per interessi tedeschi? nulla del genere' (2) (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "La decisione Ema non è stata politica - risponde poi ad un'altra domanda - ma dire che i leader europei non si sono sentiti non sarebbe vero. Tutti sono rimasti sospesi dalla risposta dell'Ema, che ha chiesto un'altra settimana di tempo. Tutti hanno condiviso una certa incertezza sulla risposta. Io penso di aver fatto bene, Speranza ha fatto bene, tanto più che la caduta delle vaccinazioni non è stata così drammatica".

