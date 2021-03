Covid Brasile, Branco è grave: ex calciatore intubato (Di venerdì 19 marzo 2021) Claudio Branco, ex giocatore del Genoa tra il 1990 e il 1993, è ricoverato in terapia intensiva ed è intubato. L’ex calciatore, 56 anni, è in gravi condizioni per il Covid. Branco è ricoverato all’ospedale Copa Star, nella zona meridionale di Rio de Janeiro. Nelle ultime 24 ore il quadro clinico è rimasto stabile, ma i medici non sono in grado di stabilire quando il paziente sarà in grado di respirare autonomamente. Branco è entrato in ospedale il 16 marzo. Da calciatore, l’ex terzino ha indossato la maglia del Genoa tra il 1990 e il 1993. L’apice della carriera dell’esterno, famoso per il sinistro potente e per le punizioni micidiali, è stato rappresentato dai Mondiali 1994 vinti con la selecao. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Claudio, ex giocatore del Genoa tra il 1990 e il 1993, è ricoverato in terapia intensiva ed è. L’ex, 56 anni, è in gravi condizioni per ilè ricoverato all’ospedale Copa Star, nella zona meridionale di Rio de Janeiro. Nelle ultime 24 ore il quadro clinico è rimasto stabile, ma i medici non sono in grado di stabilire quando il paziente sarà in grado di respirare autonomamente.è entrato in ospedale il 16 marzo. Da, l’ex terzino ha indossato la maglia del Genoa tra il 1990 e il 1993. L’apice della carriera dell’esterno, famoso per il sinistro potente e per le punizioni micidiali, è stato rappresentato dai Mondiali 1994 vinti con la selecao. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

