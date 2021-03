Corrado: “A Roma M5S sostiene Raggi ma se c’è dialogo con centrosinistra” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – Per ora il Movimento 5 Stelle sostiene il bis di Virginia Raggi per il Campidoglio. E resterà su questa posizione, a meno che non si apra un dialogo col centrosinistra. Valentina Corrado, neo assessora agli Enti Locali e al Turismo della Regione Lazio nonché grillina della prima ora molto vicina a Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire apre uno spiraglio alla possibilità di un accordo, sulla scorta di quanto avvenuto in Regione Lazio. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – Per ora il Movimento 5 Stelle sostiene il bis di Virginia Raggi per il Campidoglio. E resterà su questa posizione, a meno che non si apra un dialogo col centrosinistra. Valentina Corrado, neo assessora agli Enti Locali e al Turismo della Regione Lazio nonché grillina della prima ora molto vicina a Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire apre uno spiraglio alla possibilità di un accordo, sulla scorta di quanto avvenuto in Regione Lazio.

