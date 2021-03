Coronavirus, in Lombardia 80 vittime in 24 ore. In lieve calo i ricoveri giornalieri in terapia intensiva (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bollettino del 19 marzo Altri 80 decessi per Coronavirus in Lombardia, leggermente in calo rispetto a ieri quando invece erano stati 92. Con gli ultimi dati il numero complessivo delle persone decedute per il Coronavirus in Regione dall’inizio della pandemia sale a 29.631. Pressoché stabili i nuovi casi positivi rilevati da ieri: sono +5.518 a fronte di 64.999 tamponi, contro i +5.641 nuovi positivi del 18 marzo (l’altro ieri erano stati +4.490). Scende il tasso di positività da 8,9% a 8,4%. Superata la soglia dei 100 mila positivi: stando ai numeri di oggi sono 100.904, ovvero +1.835 rispetto a ieri. La situazione negli ospedali Sono 52 i nuovi ingressi nelle terapie intensive in Regione (ieri erano stati 58) per un totale di 788 persone ricoverate in rianimazione (+2 rispetto a ieri). Aumenta il numero ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bollettino del 19 marzo Altri 80 decessi perin, leggermente inrispetto a ieri quando invece erano stati 92. Con gli ultimi dati il numero complessivo delle persone decedute per ilin Regione dall’inizio della pandemia sale a 29.631. Pressoché stabili i nuovi casi positivi rilevati da ieri: sono +5.518 a fronte di 64.999 tamponi, contro i +5.641 nuovi positivi del 18 marzo (l’altro ieri erano stati +4.490). Scende il tasso di positività da 8,9% a 8,4%. Superata la soglia dei 100 mila positivi: stando ai numeri di oggi sono 100.904, ovvero +1.835 rispetto a ieri. La situazione negli ospedali Sono 52 i nuovi ingressi nelle terapie intensive in Regione (ieri erano stati 58) per un totale di 788 persone ricoverate in rianimazione (+2 rispetto a ieri). Aumenta il numero ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 64.999 tamponi effettuati, sono 5.518 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.603 ????… - sole24ore : ?? #Coronavirus, nuovi casi soprattutto in #Lombardia (5.518), #EmiliaRomagna (3.188), #Piemonte (2.997), #Lazio (2.… - repubblica : ?? Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - GuineeTags : RT @AleRepossi: #Covid19: sono 323 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione #Lomba… - AleRepossi : #Covid19: sono 323 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… -