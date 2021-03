C’è un aggiornamento software per OnePlus 6 e OnePlus 6T (Di venerdì 19 marzo 2021) OnePlus ha avviato il rollout dell'aggiornamento di OxygenOS 10.3.9 per OnePlus 6 e OnePlus 6T con le patch di sicurezza di febbraio L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 19 marzo 2021)ha avviato il rollout dell'di OxygenOS 10.3.9 per6 e6T con le patch di sicurezza di febbraio L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

rep_torino : Tutto vero, c’è la giornata mondiale della torta [di AMELIA CONZANI] [aggiornamento delle 10:48] - TuttoAndroid : C’è un aggiornamento software per OnePlus 6 e OnePlus 6T - rep_napoli : 'Repubblica', successo per le stampe dell’800: mercoledì c’è la Riviera di Chiaia [aggiornamento delle 10:09] - rep_bari : In serie B c'è uno spettatore nello stadio chiuso: lo strano caso dell'assessore regionale pugliese tifoso del Lecc… - tataclo1968 : @Etruria72 @Master2001_3 Guarda da come parla non è neanche rimasto! Non c’è proprio. Ancora non ho capito se è pro… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è aggiornamento Hysaj 6,5, chi se ll'aspettava?! - ilNapolista IlNapolista