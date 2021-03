Brunello Cucinelli: il Parco della Bellezza di Solomeo adibito a centro vaccinale (Di venerdì 19 marzo 2021) Solo l’accelerazione della campagna vaccinale e, insieme, la reperibilità di spazi e aree per la somministrazione del siero può regalare una reale prospettiva di luce. A scendere in campo Brunello Cucinelli e la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli che, in collaborazione con Regione Umbria, USL Umbria 1 ha deciso di allestire nel Parco della Bellezza di Solomeo un punto vaccinale anti-Covid territoriale che si comporrà di due linee differenti dedicate alla somministrazione. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 marzo 2021) Solo l’accelerazione della campagna vaccinale e, insieme, la reperibilità di spazi e aree per la somministrazione del siero può regalare una reale prospettiva di luce. A scendere in campo Brunello Cucinelli e la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli che, in collaborazione con Regione Umbria, USL Umbria 1 ha deciso di allestire nel Parco della Bellezza di Solomeo un punto vaccinale anti-Covid territoriale che si comporrà di due linee differenti dedicate alla somministrazione.

Advertising

marcodimaio : L’imprenditore Brunello @Cucinelli mette a disposizione il suo Parco della Bellezza a Solomeo, per allestire e un n… - fermoilcanaglia : RT @francescagraz1: Coronavirus, vaccini: Cucinelli offre il 'Parco della Bellezza' e il personale per le somministrazioni - Linkiesta : @Cucinelli apre il centro vaccinale nel suo Parco della Bellezza. Grazie alla collaborazione con la Regione Umbria… - infoiteconomia : Brunello Cucinelli apre un centro vaccini Covid nel suo Parco della Bellezza: “Abbiamo accolto… - 46Ivano : RT @marcodimaio: L’imprenditore Brunello @Cucinelli mette a disposizione il suo Parco della Bellezza a Solomeo, per allestire e un nuovo hu… -