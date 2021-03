Bologna | Mihajlovic | ' Palacio? Fossero tutti come lui'

Advertising

sportli26181512 : Crotone-Bologna, Mihajlovic: 'Soriano meriterebbe la nazionale, Orsolini deve svegliarsi': L'allenatore rossoblù pr… - CinqueNews : Bologna, Mihajlovic: «Crotone gioca bene, serve giusto atteggiamento mentale» - SkySport : Crotone-Bologna, Mihajlovic: 'Soriano meriterebbe la nazionale, Orsolini deve svegliarsi' - infoitcultura : Bologna, Mihajlovic: “Mi interessa la prestazione, c’è bisogno di continuità” - Dalla_SerieA : Bologna, Mihajlovic: 'Orsolini deve svegliarsi se vuole la Nazionale' - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Questo dà algià tantissimo. Poi sta all'allenatore far fruttare queste potenzialità, in questo caso esistono entrambe le cose perchéè allenatore che riesce a trasformare questi ...- "Guardare dietro? Sì, l'obiettivo resta la salvezza. Una volta salvi vediamo cosa potremo fare". Lo ha dichiarato Sinisa, allenatore del, in vista del prossimo impegno del campionato, contro il Crotone : "Mi interessa prima la prestazione, poi il risultato. Nelle gare negative è mancato l'...Sinisa Mihajlovic nel corso della conferenza stampa che precede la sfida di domani che il suo Bologna giocherà sul campo del Crotone, ha parlato ...Questo dà al Bologna già tantissimo. Poi sta all'allenatore far fruttare queste potenzialità, in questo caso esistono entrambe le cose perché Mihajlovic è allenatore che riesce a trasformare questi ...