Blitz della finanza | sequestrati autolavaggio abusivo e 220 tonnellate di pellet nel napoletano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il Comando ProvincialeGuardia didi Napoli, nel corso di due distinte operazioni, ha sottoposto a sequestro, tra Ottaviano e Terzigno, oltre 220die un. In particolare, la Compagnia di Ottaviano, nel corso di un primo intervento, ha individuato in pieno centro un immobile di 600 m2 sequestrando oltre 13.000 sacchi diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

concentrazione : VIDEO-Blitz della polizia nel 'supermarket della droga' del Rione De Gasperi di Ponticelli: 6 arresti… - zziatizia : RT @bronzoceleste: Magnus nel camerino della boutique di blitz inizia a provare le creazioni del suo amico nano (vedi tweet sotto) https://… - bronzoceleste : Magnus nel camerino della boutique di blitz inizia a provare le creazioni del suo amico nano (vedi tweet sotto) - GazzettaCE : Furbetti del cartellino. Blitz della Finanza al Centro per l’impiego di Teano, 17 indagati - zazoomblog : Pedopornografia blitz della Polizia Postale: nel materiale sequestrato anche violenze su neonati. 3 arresti 119 ind… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz della

Tra l'altro detiene il record di marcatore più anziano nella storiaChampions. Ha segnato un gol a 38 anni e 59 giorni. È stato il capitanoRoma dal 1998 al 2017. Si è ritirato il 30 ......ore l'arrivo nelle concessionarie italiane del nuovo Opel Mokka in concomitanza con l'avvio...vettura si distingue principalmente per il nuovo frontale Opel Vizor dotato del nuovo Opele ...di Laura Lana Un dormitorio abusivo, con tanto di centro di stoccaggio di pneumatici usati in un seminterrato già sequestrato 5 anni fa. Sono sette le persone denunciate dalla polizia locale, dopo un ...Parole di apprezzamento dell’onorevole Umberto Buratti per l’operato del comando di polizia municipale, dopo la condanna per contraffazione di soggetti individuati dai vigili in un blitz del 2016 ...