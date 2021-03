Biden scivola per tre volte dalla scaletta dell’Air Force One. La “scena” diventa subito virale (video) (Di venerdì 19 marzo 2021) Cade e si rialza. Sarà lo stress accumulato alla Casa Bianca. O l’ultima sfida lanciata a Vladimir Putin. Il presidente Usa, Joe Biden, è scivolato mentre saliva spedito sulla scaletta dell’Air Force One. L’aereo presidenziale pronto sulla pista per condurlo ad Atlanta, in Georgia. Dove Biden incontrerà i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria. Biden perde l’equilibrio dalla scala dell’Air Force One Il 78enne presidente degli Stati Uniti ha perso l’equilibrio salendo speditamente i gradini. Ed è scivolato ben tre volte. Come catturano le immagini dei video diffusi online e diventati virali. Lo si vede mentre sale la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Cade e si rialza. Sarà lo stress accumulato alla Casa Bianca. O l’ultima sfida lanciata a Vladimir Putin. Il presidente Usa, Joe, èto mentre saliva spedito sullaOne. L’aereo presidenziale pronto sulla pista per condurlo ad Atlanta, in Georgia. Doveincontrerà i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria.perde l’equilibrioscalaOne Il 78enne presidente degli Stati Uniti ha perso l’equilibrio salendo speditamente i gradini. Ed èto ben tre. Come catturano le immagini deidiffusi online eti virali. Lo si vede mentre sale la ...

Advertising

Corriere : Biden scivola sulla scaletta dell’Air Force One, poi si rialza - Corriere : Biden scivola sulla scaletta dell’Air Force One, poi si rialza - repubblica : RepTv Biden scivola due volte sulla scaletta dell'Air Force One, rischia di cadere ma si rialza - Vittoriog82 : Biden scivola e cade salendo sull - 100kgdicaos : Putin augura buona salute a Biden. Biden scivola e cade salendo sull'Air Force -