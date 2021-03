Amici 20 | sabato la prima puntata | Stefano De Martino | Emanuele Filiberto e Stash i nuovi giudici Ospiti Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo

Advertising

teatrolafenice : ?? «Il dolore di ieri è la forza di oggi» (Sun Tzu). Buon sabato, amici! ?? #13marzo - fabiofabbretti : #Amici20, spoiler prima puntata Serale: eliminati e ospiti di sabato 20 marzo – Foto - _amiciloves_ : RT @incubovolante: amici quest’anno è davvero una cosa assurda. ho letto le anticipazioni e sono NERA. ma chi vota? perché davvero non ci s… - antonel05473931 : Buongiorno a tutti ?? Qui trovate le anticipazioni sulla puntata di sabato del serale - lipsteria : @MMeaningless venti esce il sabato sera e alle 20:05 ha già finito i soldi per bere e passa le successive quattro o… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici sabato

In occasione del centenario della nascita di Nino Manfredi ,20 marzo, in seconda serata, su Canale 5, lo speciale TG5 affidato ad Anna Praderio ricorda ... amatissimo da famiglia e, e ...20,la prima puntata: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash i nuovi giudici. Ospiti Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo.20 marzo 2021 in prima serata su Canale 5 dal ...In occasione del centenario della nascita di Nino Manfredi, sabato 20 marzo, in seconda serata, su Canale 5, lo speciale TG5 affidato ad Anna Praderio ricorda il grande attore capace di alternare ruol ...Inizia sabato 20 marzo l'esperienza al serale per i partecipanti di Amici 2021: rivelati anche in nomi dei tre giudici, tra cui Stefano De Martino ...