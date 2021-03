Albertosi: «Ho 82 anni, sono cardiopatico e senza un rene e ancora non mi fanno il vaccino» (Di venerdì 19 marzo 2021) «Ho 82 anni, sono cardiopatico e senza un rene e ancora non mi fanno il vaccino». E’ la denuncia di Ricky Albertosi a Repubblica. L’ex portiere della Nazionale dichiara di parlare per i tanti over 80 che ancora non riescono a farsi vaccinare, abbandonati alle norme differenti tra Regione e Regione. «Devo premettere che sto abbastanza bene e che non chiedo niente di speciale. Però mi sento di parlare a nome di un’intera categoria, quella delle persone non troppo in salute che hanno passato gli ottanta e si sono rotte le scatole di stare chiuse in casa con addosso la paura di morire». Albertosi racconta di aver interpellato il suo medico di famiglia e di essersi sentito rispondere ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) «Ho 82unnon miil». E’ la denuncia di Rickya Repubblica. L’ex portiere della Nazionale dichiara di parlare per i tanti over 80 chenon riescono a farsi vaccinare, abbandonati alle norme differenti tra Regione e Regione. «Devo premettere che sto abbastanza bene e che non chiedo niente di speciale. Però mi sento di parlare a nome di un’intera categoria, quella delle persone non troppo in salute che hanno passato gli ottanta e sirotte le scatole di stare chiuse in casa con addosso la paura di morire».racconta di aver interpellato il suo medico di famiglia e di essersi sentito rispondere ...

