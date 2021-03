Advertising

qn_giorno : #Milano Aggredisce il capo cantiere con un taglierino: operaio accusato di tentato omicidio - infoitscienza : Milano, aggredisce con taglierino capo cantiere dopo lite: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce capo

IL GIORNO

L'uomo, incensurato, ieri sera, al culmine di una lite per motivi lavorativi, ha colpito con un taglierino al collo il suocantiere , egiziano 56enne, provocandogli ferite multiple guaribili in ...In Tribunale per comparire davanti al giudice,la sua vittima e la manda in ospedale. È quanto accaduto questa mattina al Tribunale di ...a cui ha dato una testata e poi avrebbe preso il...Livorno: è successo in via Provinciale Pisana. Il dipendente di Ctt nord è stato spintonato. Sul posto è arrivata la polizia ...San Colombano al Lambro (Milano) - A San Colombano al Lambro i carabinieri della compagnia di San Donato hanno sottoposto a fermo per indiziato di delitto un operaio 20enne. L'accusa è tentato omicidi ...