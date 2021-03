Zazzaroni | “Il problema del Napoli è la difesa Manolas una contraddizione”

Advertising

Alemilanista86 : @RealMarco94 @eImudo Il problema è che Zazzaroni è quello del 2000 - andrea_pecchia : Il problema non sono quelli che scimmiottano #Guardiola. Il problema è Guardiola. Ok. #Zazzaroni sta al calcio come… - marvinsroom_6 : @magicawaitsforu Il problema principale di 7Gold è che danno la pubblicità ogni due minuti, ma almeno ti fai due ri… - autofiorlig : dEnTrO lA pOrTa #TorinoInter Però ricordiamo che il problema sono i Zazzaroni e i giornalisti cattivoni eh, mica… - BILIbot_ : 'Uno va sui social, si mette la foto di Lautaro nel profilo, si fa chiamare MM... è questo il problema' Eh ma Zazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Zazzaroni problema

AreaNapoli.it

... intervistato dasul Corriere dello Sport: prima ci si danna l'anima per arrivarci, in Europa, e poi ci si mostra sollevati quando si esce. Una intervista molto interessante. Ilè ...'Potrebbe non esserci De Laurentiis a Milano: ilè legato agli orari dell'aeroporto di ... 'La Roma protesta solo verso il Napoli, vassallaggio puro!': "Il rinvio di Juve - Napoli un'...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato qualche dichiarazione sul Napoli, in particolare su Kostas Manolas. Il giornalista Ivan ...Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è detto insoddisfatto del rendimento di Kostas Manolas con la maglia della squadra azzurra.