Tommaso Zorzi sommerso dalle critiche: “Non ci posso credere” (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip, Tommaso Zorzi sommerso dalle critiche per il montepremi vinto nel programma: “Mi hanno attaccato, non ci crederete”. Gf vip, Tommaso Zorzi sommerso da una pioggia di critiche sui social, come mai? C’entra il montepremi della vittoria del reality: cosa succede? L’influencer milanese continua a catalizzare le attenzioni su di sé e dopo aver Leggi su youmovies (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,per il montepremi vinto nel programma: “Mi hanno attaccato, non cite”. Gf vip,da una pioggia disui social, come mai? C’entra il montepremi della vittoria del reality: cosa succede? L’influencer milanese continua a catalizzare le attenzioni su di sé e dopo aver

Advertising

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - unpred1ct4ble_ : RT @DiSoia: Maria vedi di far uscire le anticipazioni prima che inizi l'isola che poi c'ho da guardare Tommaso Zorzi. #amicispoiler - ciao93910 : @zorzetta2 @AndreaZelletta @tommaso_zorzi Visto che ha rispolverato questo momento come minimo deve sapere che avev… -