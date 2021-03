Terremoto in Algeria, la scossa è stata avvertita anche in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) Una scossa di Terremoto di 6.2 è stata registrata in Algeria. Sisma avvertito anche in alcune regioni Italiane. BEJAIA (Algeria) – scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 in Algeria nella notte tra il 17 e il 18 marzo. Il sisma ha avuto epicentro nel Mediterraneo (a 20 km da Bejaia) ad una profondità di 10 km. Non si registrano danni a persone o cose, ma le persone sono scese in strada per la paura. Immediata l’attivazione del protocollo. I controlli delle autorità locali sono stati diversi anche se non ci sono stati particolari problemi nella zona colpita dal Terremoto. Terremoto in Algeria, sisma avvertito anche in ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Unadidi 6.2 èregistrata in. Sisma avvertitoin alcune regionine. BEJAIA () –didi magnitudo 6.2 innella notte tra il 17 e il 18 marzo. Il sisma ha avuto epicentro nel Mediterraneo (a 20 km da Bejaia) ad una profondità di 10 km. Non si registrano danni a persone o cose, ma le persone sono scese in strada per la paura. Immediata l’attivazione del protocollo. I controlli delle autorità locali sono stati diversise non ci sono stati particolari problemi nella zona colpita dalin, sisma avvertitoin ...

