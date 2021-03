Spese pazze in Liguria, assolto l’ex viceministro Rixi (Di giovedì 18 marzo 2021) Spese pazze in Liguria, l’ex viceministro Rixi è stato assolto in secondo grado perché il fatto non sussiste. ROMA – Nuova sentenza per quanto riguarda le Spese pazze in Liguria. Dopo la condanna in primo grado, l’ex viceministro Edoardo Rixi è stato assolto in appello perché il fatto non sussiste. Con lui assolti anche gli altri 18 indagati. La vicenda Rixi Archiviato il caso Siri, sul banco dell’ex esecutivo giallo-verde c’è stata per diverso tempo la questione Rixi. Il viceministro leghista è stato iscritto sul registro degli indagati per le Spese ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021)inè statoin secondo grado perché il fatto non sussiste. ROMA – Nuova sentenza per quanto riguarda lein. Dopo la condanna in primo grado,Edoardoè statoin appello perché il fatto non sussiste. Con lui assolti anche gli altri 18 indagati. La vicendaArchiviato il caso Siri, sul banco delesecutivo giallo-verde c’è stata per diverso tempo la questione. Illeghista è stato iscritto sul registro degli indagati per le...

TgLa7 : ++ Spese pazze #Liguria: assolto in appello ex viceministro #Rixi e altri ++ In primo grado era stato condannato a 3 anni e 5 mesi - Gianluc68325330 : RT @AlbertoBagnai: Mi dispiace per i troll... - news_mondo_h24 : Spese pazze in Liguria, assolto l’ex viceministro Rixi - esposito18669 : @edorixi e altri 18 politici di tutti gli schieramenti assolti. Una giustizia eterna assolve persone già condannate… - yellowbeppe : RT @AlbertoBagnai: Mi dispiace per i troll... -