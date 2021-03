Spagna: approvata la legge su eutanasia e suicidio assistito (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa mattina il Parlamento spagnolo ha approvato, in via definitiva, la legge che legalizza l’eutanasia e il suicidio assistito. Dopo tre anni di revisioni, arriva oggi il voto decisivo dalla Camera dei deputati. 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. La norma entrerà in vigore a giugno, rendendo la Spagna uno dei pochi paesi che riconosce questo diritto. Un professionista sanitario “competente” potrà accompagnare alla morte chi lo vorrà, a determinate condizioni. Il suicidio “medicalmente assistito” invece, è la prescrizione o la fornitura al paziente di una sostanza che il soggetto si possa auto-somministrare, provocando la propria morte. Entrambe entreranno a far parte delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Come funzionerà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa mattina il Parlamento spagnolo ha approvato, in via definitiva, lache legalizza l’e il. Dopo tre anni di revisioni, arriva oggi il voto decisivo dalla Camera dei deputati. 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. La norma entrerà in vigore a giugno, rendendo launo dei pochi paesi che riconosce questo diritto. Un professionista sanitario “competente” potrà accompagnare alla morte chi lo vorrà, a determinate condizioni. Il“medicalmente” invece, è la prescrizione o la fornitura al paziente di una sostanza che il soggetto si possa auto-somministrare, provocando la propria morte. Entrambe entreranno a far parte delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Come funzionerà ...

