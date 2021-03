Sondaggi Roma, Raggi in testa con il 26,2%. Gualtieri sarebbe anche dietro a Bertolaso, ma vincerebbe tutti gli ipotetici ballottaggi (Di giovedì 18 marzo 2021) La sindaca Virginia Raggi nettamente in testa, con il 26,2% dei consensi. Poi Guido Bertolaso, alla guida del centrodestra, con il 19,7%. Subito dietro il candidato del Pd Roberto Gualtieri al 17,9%, quarto Carlo Calenda con il 15,3% delle preferenze. Oggi i Romani voterebbero così, secondo il Sondaggio realizzato da Izi per Repubblica. Una griglia di partenza in vista della corsa al Campidoglio – le elezioni comunali sono slittate a ottobre per via della pandemia – che vede la sindaca uscente del M5s in vantaggio e tante incertezze per quanto riguarda gli sfidanti. Bertolaso solo ieri ha ribadito (per ora) la volontà di non candidarsi, mentre il nome di Gualtieri è stato al momento “congelato” dal neo-segretario Pd Enrico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) La sindaca Virginianettamente in, con il 26,2% dei consensi. Poi Guido, alla guida del centrodestra, con il 19,7%. Subitoil candidato del Pd Robertoal 17,9%, quarto Carlo Calenda con il 15,3% delle preferenze. Oggi ini voterebbero così, secondo ilo realizzato da Izi per Repubblica. Una griglia di partenza in vista della corsa al Campidoglio – le elezioni comunali sono slittate a ottobre per via della pandemia – che vede la sindaca uscente del M5s in vantaggio e tante incertezze per quanto riguarda gli sfidanti.solo ieri ha ribadito (per ora) la volontà di non candidarsi, mentre il nome diè stato al momento “congelato” dal neo-segretario Pd Enrico ...

