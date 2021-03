Shakhtar-Roma 1-2 diretta: Pau Lopez si supera sulla conclusione di Marlos (Di giovedì 18 marzo 2021) 43'st Cerca ancora il gol la Roma, con Mayoral però che è pescato in fuorigioco. Stava cercando di servire El Shaarawy, posizionato da solo dentro l'area. 41'st Non... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 marzo 2021) 43'st Cerca ancora il gol la, con Mayoral però che è pescato in fuorigioco. Stava cercando di servire El Shaarawy, posizionato da solo dentro l'area. 41'st Non...

Advertising

DiMarzio : #ShakhtarRoma, le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara di #UEL - OfficialASRoma : Era nella fase a gironi della Champions League 2007-08. Altre statistiche in vista di #ShakhtarRoma ?? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - sportface2016 : #ShakhtarRoma, le PAGELLE: #BorjaMajoral mattatore d'#EuropaLeague - siamo_la_Roma : ? Finisce qui! ?? La #Roma vola ai quarti di finale di #EuropaLeague ?? Risultato mai in discussione #ASRoma -