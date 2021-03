Serie A, Guidolin: “All’estero corrono di più, inaccettabile. Costruzione dal basso? Vi dico la mia” (Di giovedì 18 marzo 2021) Qui in Italia si sono abbassati i ritmi, non è concepibile. Queste le parole di Francesco Guidolin, ex tecnico di Udinese e Palermo intervenuto in merito alla qualità attuale del calcio italiano. Adesso opinionista di DAZN, il sessantacinquenne veneto ha sottolineato le differenze che, al momento, sussistono tra i modelli di gioco nostrani e quelli esteri. Più ritmo e velocità, a detta di Guidolin, renderebbero i top campionati europei maggiormente interessanti e appetibili, oltre che competitivi. Anche e soprattutto per questo motivo, infatti, le squadre risultano essere spensierate in campo, non essendo strettamente legate a schemi pre impostati e rigide tattiche di gioco.Questo uno dei principali temi trattati da Guidolin, intervistato in esclusiva ai microfoni di Radio 24. Ecco le sue parole:"Per il nostro calcio sarebbe opportuno ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Qui in Italia si sono abbassati i ritmi, non è concepibile. Queste le parole di Francesco, ex tecnico di Udinese e Palermo intervenuto in merito alla qualità attuale del calcio italiano. Adesso opinionista di DAZN, il sessantacinquenne veneto ha sottolineato le differenze che, al momento, sussistono tra i modelli di gioco nostrani e quelli esteri. Più ritmo e velocità, a detta di, renderebbero i top campionati europei maggiormente interessanti e appetibili, oltre che competitivi. Anche e soprattutto per questo motivo, infatti, le squadre risultano essere spensierate in campo, non essendo strettamente legate a schemi pre impostati e rigide tattiche di gioco.Questo uno dei principali temi trattati da, intervistato in esclusiva ai microfoni di Radio 24. Ecco le sue parole:"Per il nostro calcio sarebbe opportuno ...

Advertising

Mediagol : #SerieA, Guidolin: 'All'estero corrono di più, inaccettabile. Costruzione dal basso? Vi dico la mia' - davideduz : @AleAnelli1 @tutticonvocati Concordo. Io non capisco proprio questa ostilità verso la costruzione dal basso. Chi la… - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, #Guidolin: 'All'estero hanno la testa più libera. In Italia manca spensieratezza' - MCalcioNews : Serie A, l'analisi di Guidolin sulla costruzione del gioco dal basso: 'Crea qualche vantaggio ma gli svantaggi sono… - MCalcioNews : #BrunoFernandes sulla #SerieA: 'Trequartista non ha vita facile, lo dimostra #Dybala. #Guidolin un maestro'… -