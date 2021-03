Putin risponde a Biden: “Io assassino? Chi lo dice sa di esserlo” (Di giovedì 18 marzo 2021) Non si è fatta attendere la risposta di Putin a Biden, che ieri lo aveva accusato di essere un assassino: “Chi lo dice sa di esserlo“ Nella giornata di ieri, a seguito del report degli 007 americani sulle presidenziali americane del 2020, il presidente degli Usa Joe Biden ha lanciato forti accuse nei confronti di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Non si è fatta attendere la risposta di, che ieri lo aveva accusato di essere un: “Chi losa di“ Nella giornata di ieri, a seguito del report degli 007 americani sulle presidenziali americane del 2020, il presidente degli Usa Joeha lanciato forti accuse nei confronti di L'articolo proviene da Inews.it.

