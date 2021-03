Pokémon all'uncinetto sono probabilmente la cosa più carina che vedrete oggi (Di giovedì 18 marzo 2021) Su Etsy si trova di tutto: anche dei deliziosi Pokémon fatti all'uncinetto a scopo di beneficenza, come quelli di Jazz, utente anche di reddit -dove posta col nome di noduckshere94- su cui ha reso nota la sua singolare iniziativa. L'idea è quella di ricreare a maglia tutti i Pokémon esistenti: ci vorrà un bel po', visto che oramai sono quasi 900. Nel frattempo, sul suo negozio Etsy, noduckshere94 vende gli schemi per realizzarli a propria volta, o anche i pupazzi già pronti, per una buona causa. Inizialmente pensava di donarli all'organizzazione Child's Play Charity, associazione di beneficenza che si occupa dell'intrattenimento e della riabilitazione dei bambini malati tramite il gioco, in special modo tramite il videogioco, sotto varie forme. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Su Etsy si trova di tutto: anche dei deliziosifatti all'a scopo di beneficenza, come quelli di Jazz, utente anche di reddit -dove posta col nome di noduckshere94- su cui ha reso nota la sua singolare iniziativa. L'idea è quella di ricreare a maglia tutti iesistenti: ci vorrà un bel po', visto che oramaiquasi 900. Nel frattempo, sul suo negozio Etsy, noduckshere94 vende gli schemi per realizzarli a propria volta, o anche i pupazzi già pronti, per una buona causa. Inizialmente pensava di donarli all'organizzazione Child's Play Charity, associazione di beneficenza che si occupa dell'intrattenimento e della riabilitazione dei bambini malati tramite il gioco, in special modo tramite il videogioco, sotto varie forme. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Pokémon all'uncinetto: la cosa più carina che vedrete oggi - mahpiohanzia_ : RT @NintendOnTweet: Un nuovo aggiornamento permetterà di dare un’occhiata all’interno delle uova in Pokémon GO - ciccioXJAPAN92 : RT @PokemonIT: Quel tonfo in terra che fanno Farfetch’d e il suo gambo... ?? Assisti all’incontro tra Ash e Fabia con vari Pokémon di tipo… - Hikaricesca : RT @PokemonIT: Quel tonfo in terra che fanno Farfetch’d e il suo gambo... ?? Assisti all’incontro tra Ash e Fabia con vari Pokémon di tipo… - PokemonIT : Quel tonfo in terra che fanno Farfetch’d e il suo gambo... ?? Assisti all’incontro tra Ash e Fabia con vari Pokémon… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon all Le sneakers Gucci della Primavera 2021 sono virtuali Il nostro obiettivo in quanto azienda è quello di sostituire effettivamente le foto dei prodotti con qualcosa di molto più coinvolgente e più affine all'idea di shopping offline'. This content is ...

Crypto Art, cos'è e perché anche Elon Musk la sta tenendo d'occhio Grazie all'archiviazione su un database globale protetto dai protocolli blockchain, falsificarlo è praticamente impossibile ed è proprio per questo motivo che si utilizza per la crypto art e per ...

The Pokémon Company International presenta Top Deck Academy eSportsMag Il nostro obiettivo in quanto azienda è quello di sostituire effettivamente le foto dei prodotti con qualcosa di molto più coinvolgente e più affine'idea di shopping offline'. This content is ...Grazie'archiviazione su un database globale protetto dai protocolli blockchain, falsificarlo è praticamente impossibile ed è proprio per questo motivo che si utilizza per la crypto art e per ...