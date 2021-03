Nasce bimbo con anticorpi Covid, la madre aveva ricevuto vaccino (Di giovedì 18 marzo 2021) Una donna nel sud della Florida, che aveva ricevuto una dose di vaccino contro il coronavirus durante la gravidanza ha dato alla luce una bambina che possiede già gli anticorpi contro il Covid. A dichiararlo sono stati due medici, Paul Gilbert e Chad Rudnick che hanno pubblicato un articolo a riguardo, in cui spiegano che la madre, un'operatore sanitario, aveva ricevuto una dose del vaccino Moderna a 36 settimane di gravidanza.Quando i medici hanno analizzato il cordone ombelicale del nascituro sono stati rilevati gli anticorpi contro il coronavirus a riprova che la vaccinazione materna protegge e riduce il rischio di contrarre la malattia come avviene per altri vaccini. "Per quanto ne sappiamo, questo è stato il primo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021) Una donna nel sud della Florida, cheuna dose dicontro il coronavirus durante la gravidanza ha dato alla luce una bambina che possiede già glicontro il. A dichiararlo sono stati due medici, Paul Gilbert e Chad Rudnick che hanno pubblicato un articolo a riguardo, in cui spiegano che la, un'operatore sanitario,una dose delModerna a 36 settimane di gravidanza.Quando i medici hanno analizzato il cordone ombelicale del nascituro sono stati rilevati glicontro il coronavirus a riprova che la vaccinazione materna protegge e riduce il rischio di contrarre la malattia come avviene per altri vaccini. "Per quanto ne sappiamo, questo è stato il primo ...

