Modena | cane antidroga va al liceo e fa il pieno di… coccole

(Di giovedì 18 marzo 2021) MODENA – Da cane addestrato a fiutare la droga per la Polizia Locale a cucciolo giocoso, pronto a farsi accarezzare dagli unici studenti che continuano a frequentare la scuola in questi giorni di emergenza sanitaria: i ragazzi con disabilità o bisogni educativi speciali. In gioco a Modena c'è la "versatilità" di Pit, il cane dell'unità cinofila dei Vigili Urbani che ogni giorno affianca gli agenti nella lotta allo spaccio. Sospese le attività scolastiche in presenza, e quindi anche gran parte delle azioni del progetto 'Scuole Sicure' per la prevenzione anti-droga, Pit è entrato comunque in classe, accompagnato dagli agenti conduttori Rinaldo e Monica e dall'ispettore capo del Nucleo Problematiche del territorio Luigi Scannapieco.