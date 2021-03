La sveglia di Biden ai putiniani di casa nostra. Scrive Cicchitto (Di giovedì 18 marzo 2021) Premessa: già prima del 1989 il Pcus era ormai ridotto ad essere guidato da una gerontocrazia, invece il Kgb era costituito da un nucleo di gente sveglia e aggressiva che conosceva bene il mondo occidentale e le nuove tecnologie. Gorbaciov impersonò il tentativo di riformare il sistema comunista, il suo fallimento dimostrò la veridicità della tesi sostenuta da Pietro Nenni fin dal 1956-1957 e cioè che il sistema comunista era irriformabile. Successivamente la Russia fu segnata da una breve e contrastata fase liberale impersonata da Eltsin. Neanche Eltsin ce la fece e consegnò il potere a Vladimir Putin che guidava l’unica classe dirigente rimasta in campo, quella del Kgb che ha cambiato sigla in Fsb. Guidati con mano ferrea da Putin gli uomini del Kgb si sono riconvertiti parte in ministri e uomini politici parte in businessman titolari dei grandi gruppi economici ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Premessa: già prima del 1989 il Pcus era ormai ridotto ad essere guidato da una gerontocrazia, invece il Kgb era costituito da un nucleo di gentee aggressiva che conosceva bene il mondo occidentale e le nuove tecnologie. Gorbaciov impersonò il tentativo di riformare il sistema comunista, il suo fallimento dimostrò la veridicità della tesi sostenuta da Pietro Nenni fin dal 1956-1957 e cioè che il sistema comunista era irriformabile. Successivamente la Russia fu segnata da una breve e contrastata fase liberale impersonata da Eltsin. Neanche Eltsin ce la fece e consegnò il potere a Vladimir Putin che guidava l’unica classe dirigente rimasta in campo, quella del Kgb che ha cambiato sigla in Fsb. Guidati con mano ferrea da Putin gli uomini del Kgb si sono riconvertiti parte in ministri e uomini politici parte in businessman titolari dei grandi gruppi economici ...

