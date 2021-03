Inter | Radu sostituisce Handanovic | l’ultima gara un anno e tre mesi fa

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ionutè il sostituto designato di Samir: il portiere, positivo al Covid, è out.non gioca unada une treSamirè positivo al Covid: la notizia, di ieri, ha forse minato qualche certezza in casadato che lo sloveno ha giocato il 100% dei minuti in questa stagione. Il secondo designato è Ionut. La Gazzetta dello Sport ricorda come siano passati une tredaldisputata da(col Genoa contro l’, ironia della sorte). L’unica presenza in nerazzurro, invece, risale al 2016 e il destino ci rimette lo zampino perchè si giocò, come questa volta, contro il ...

Ionutè il sostituto designato di Samir Handanovic: il portiere, positivo al Covid, è out.non gioca una gara da un anno e tre ...Chi al posto di Handanovic ? Ricostruzione a sorpresa, oggi, del Corriere della Sera che non dà per scontata la presenza ditra i pali dell'. Per il quotidiano, l'ex Genoa è sicuramente il favorito , ma esiste qualche chance anche per Padelli . Intanto, il rischio è che possano emergere altre positività : nel ...Ionut Radu è il sostituto designato di Samir Handanovic: il portiere, positivo al Covid, è out. Radu non gioca una gara da un anno e tre mesi ...Samir Handanovic ha il Covid: il secondo portiere dell'Inter Radu sarà titolare col Sassuolo in campionato, ma c'è rischio focolaio.