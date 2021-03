I microrobot rivoluzionano le cure mediche

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Progetto ERC Celloids: realizzatiche si muovono in maniera autonoma all’interno del corpo umano imitando le cellule Immaginate dei dispositivi robotici di dimensioni microscopiche, ispirati alle cellule e capaci di muoversi in maniera autonoma all’interno del corpo umano per eseguire procedurenon invasive. La nuova frontiera dellaica si afferma a livello europeo… L'articolo Corriere Nazionale.