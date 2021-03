Ex dipendente comunale portato via dal Covid, addio a ‘Tonino e rafaniell’: “L’amico di tutti” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Comunità di Arienzo in lutto per la morte di Antonio Ippolito, ex dipendente comunale portato via dal Coronavirus. A dare la notizia e ad esprimere il cordoglio a nome dell’amministrazione è il sindaco Giuseppe Guida che, sui social, scrive: “Ancora una volta Arienzo si sveglia con una brutta notizia. La morte di Tonino e rafaniell come ognuno di noi ti chiamava, colpisce un po’ tutta la nostra comunità, eri L’amico di tutti, per anni sei stato un dipendente comunale che ognuno di noi ha voluto bene. Alla famiglia a nome mio e dell’intera amministrazione comunale vanno le più sentite condoglianze. Rip in pace caro Tonino che la terra ti sia lieve”. Intanto stamane, in occasione della giornata nazionale in memoria ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Comunità di Arienzo in lutto per la morte di Antonio Ippolito, exvia dal Coronavirus. A dare la notizia e ad esprimere il cordoglio a nome dell’amministrazione è il sindaco Giuseppe Guida che, sui social, scrive: “Ancora una volta Arienzo si sveglia con una brutta notizia. La morte di Tonino e rafaniell come ognuno di noi ti chiamava, colpisce un po’ tutta la nostra comunità, eridi, per anni sei stato unche ognuno di noi ha voluto bene. Alla famiglia a nome mio e dell’intera amministrazionevanno le più sentite condoglianze. Rip in pace caro Tonino che la terra ti sia lieve”. Intanto stamane, in occasione della giornata nazionale in memoria ...

