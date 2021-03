Edoardo Rixi assolto, Rinaldi asfalta i manettari: "Titoloni e fango, secondo voi cosa accadrà?" (Di giovedì 18 marzo 2021) assolto. Si parla di Edoardo Rixi, ex capogruppo regionale in Liguria della Lega, assolto dalla seconda sezione della Corte di Appello, insieme a tutti gli altri imputati condannati in primo grado, per le cosiddette "spese pazze" relative ai bilanci tra il 2010 e il 2012. assolto perché "il fatto non sussiste". Rixi, ex viceministro e ora deputato del Carroccio nonché segretario regionale del partito, in primo grado era stato condannato a 3 anni e 5 mesi. Ora, il ribaltone giudiziario dopo che in primo grado, il giudice inflisse a Rixi la pena più alta tra tutti i 19 condannati, i, accusati di avere speso migliaia di euro, soldi pubblici destinati all'attività dei gruppi consiliari, per scopi privati o per attività di partito. E ancora, era stata disposta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021). Si parla di, ex capogruppo regionale in Liguria della Lega,dalla seconda sezione della Corte di Appello, insieme a tutti gli altri imputati condannati in primo grado, per le cosiddette "spese pazze" relative ai bilanci tra il 2010 e il 2012.perché "il fatto non sussiste"., ex viceministro e ora deputato del Carroccio nonché segretario regionale del partito, in primo grado era stato condannato a 3 anni e 5 mesi. Ora, il ribaltone giudiziario dopo che in primo grado, il giudice inflisse ala pena più alta tra tutti i 19 condannati, i, accusati di avere speso migliaia di euro, soldi pubblici destinati all'attività dei gruppi consiliari, per scopi privati o per attività di partito. E ancora, era stata disposta ...

