Draghi e le vittime Covid Il verdetto Ema su Astrazeneca L’agenda di oggi

(Di giovedì 18 marzo 2021), 18 marzo, è il Giorno in memoria delledel. Marioè a Bergamo e interviene alle celebrazioni. È anche il possibile giorno che scioglierà i nodi sul vaccinocon il pronunciamento dell’Ema. Da registrare le reazioni alle esternazioni di Biden su Putin, mentre sul piano economico la presidente della Bce Lagarde è in audizione al Parlamento europeo. Ci sono poi in Italia i dati Inps sulla Cig e dall’Inps arriva l’osservatorio sul precariato. Questa: Giovedì 18 – Bergamo, il presiedente del Consiglio Mariointerviene alla celebrazione nazionale in memoriadel Coronavirus. – Ema, atteso pronunciamento su. – Bruxelles, Christine Lagarde, presidente della Bce, in ...

... Mario, sarà a Bergamo per partecipare alle celebrazioni in occasione della Giornata nazionale in memoria delledell'epidemia di Coronavirus Parlamento Europeo - ECON committee meeting ...Oggi, intanto, si commemoreranno lebresciane di Covid, con due cerimonie alle 10,30 al ... mentre a Bergamo arriverà il premier Mario. ...Lacrime e disperazione, la tragedia delle morti in solitudine. Il primo decesso ad Asti e le testimonianze di chi ha vissuto la tragedia in prima linea ...Ci sono immagini che ti restano dentro per sempre, come quella sera del 18 marzo 2020. Un lungo corteo di mezzi militari lasciava la città di Bergamo con le bare delle vittime del Covid, che venivano ...