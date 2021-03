Draghi a Bergamo: «Qui il dolore di un’intera nazione. Il Paese vuole rialzare la testa: con più vaccini ridurremo i ritardi» – Il video (Di giovedì 18 marzo 2021) Mario Draghi è arrivato a Bergamo poco prima delle 11 di questa mattina, 18 marzo, e ha posato una corona d’alloro sulla stele dedicata alla Giornata internazionale delle vittime del Coronavirus al cimitero monumentale di Bergamo, mentre veniva letta la poesia di Ernesto Olivero che è scolpita sulla stele. Il premier si è poi spostato al Parco Martin Lutero alla Trucca, per la cerimonia laica di inaugurazione del Bosco della Memoria dove saranno piantati i primi 100 alberi in ricordo dei caduti per Covid. «Vorrei vi sentiste vicini nella speranza e nella tristezza. Lo Stato c’è. Non possiamo abbracciarci ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti», ha detto Draghi durante il suo discorso. «In questa città non vi è nessuno che non abbia avuto un familiare colpito dalla malattia. Cari ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Marioè arrivato apoco prima delle 11 di questa mattina, 18 marzo, e ha posato una corona d’alloro sulla stele dedicata alla Giornata internazionale delle vittime del Coronavirus al cimitero monumentale di, mentre veniva letta la poesia di Ernesto Olivero che è scolpita sulla stele. Il premier si è poi spostato al Parco Martin Lutero alla Trucca, per la cerimonia laica di inaugurazione del Bosco della Memoria dove saranno piantati i primi 100 alberi in ricordo dei caduti per Covid. «Vorrei vi sentiste vicini nella speranza e nella tristezza. Lo Stato c’è. Non possiamo abbracciarci ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti», ha dettodurante il suo discorso. «In questa città non vi è nessuno che non abbia avuto un familiare colpito dalla malattia. Cari ...

Advertising

pietroraffa : ??Domani il Presidente #Draghi interverrà a Bergamo intorno alle 11.40. Non sono previste domande da parte dei giornalisti - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi interviene all’inaugurazione del #BoscodellaMemoria in ricordo delle vittime del… - Palazzo_Chigi : 'Questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. Il #BoscodellaMemoria è il simbolo del dolore… - Ariel48536344 : RT @Ste_Mazzu: In via del tutto eccezionale oggi Draghi monologherà a Bergamo, non sono previste domande dei giornalisti, solo inchini e ap… - claudiocalzana : Mario Draghi a Bergamo inaugura il Bosco della Memoria, all'interno di un parco dedicato a Martin Lutero. Per me sa… -