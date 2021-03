Di Maria non risponde alle interrogazioni, Ruggiero chiede l’intervento del Prefetto (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Incompatibilità del Consigliere al Comune di Benevento nel CDA ASEA Antonio Capuano, perdita finanziamenti per progettazione opere contro il dissesto e rilievi sulla realizzazione di opere sulle strade provinciali 62, 64 e 66, questi sono il cardine di tre interrogazioni a cui non è seguita alcuna risposta, ne per iscritto e ne in Consiglio Provinciale, così come richiesto” – comincia così la nota stampa di Giuseppe Ruggiero, consigliere provinciale del Partito Democratico. “In particolare – prosegue Ruggiero – in data 22 dicembre 2020, quindi quasi tre mesi fa, a nome anche del consigliere provinciale Luca Paglia chiedevamo se la nomina nel CDA dell’ASEA, azienda speciale della Provincia di Benevento, del consigliere comunale di Benevento Antonio Capuano fosse legittima, considerato il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Incompatibilità del Consigliere al Comune di Benevento nel CDA ASEA Antonio Capuano, perdita finanziamenti per progettazione opere contro il dissesto e rilievi sulla realizzazione di opere sulle strade provinciali 62, 64 e 66, questi sono il cardine di trea cui non è seguita alcuna risposta, ne per iscritto e ne in Consiglio Provinciale, così come richiesto” – comincia così la nota stampa di Giuseppe, consigliere provinciale del Partito Democratico. “In particolare – prosegue– in data 22 dicembre 2020, quindi quasi tre mesi fa, a nome anche del consigliere provinciale Luca Pagliavamo se la nomina nel CDA dell’ASEA, azienda speciale della Provincia di Benevento, del consigliere comunale di Benevento Antonio Capuano fosse legittima, considerato il ...

