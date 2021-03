“Depistaggio e calunnia” | ai domiciliari l’ex comandante del Noe dei carabinieri di Bari

(Di giovedì 18 marzo 2021). Con queste accusedel Noe deidi, il tenente colonnello Angelo Colacicco, è finito agli arrestisu ordine del gip distrettuale di Potenza. Le contestazioni dei pm lucani si riferiscono la prima a indagini della procura della Repubblica di Lecce su magistrati di Trani, la seconda a unaai danni del pubblico ministero di Lecce, Roberta Licci. Il tenente colonnello Colacicco è attualmente in servizio presso il Comando dell’undicesimo reggimento“Puglia”. Secondo l’accusa della Procura distrettuale di Potenza, il tenente colonnello Colacicco ha reso “dichiarazioni false e reticenti in relazione agli accertamenti in corso presso la procura di Lecce a ...

... già comandante del Noe di Bari, e accusato didelle indagini condotte dalla Procura di Lecce sui magistrati di Trani e diin danno del pm di Lecce Roberta Licci. I fatti ...... sentito questa mattina come teste nell'ambito del processo suldelle indagini sulla strage di via D'Amelio che si celebra a Caltanissetta. Imputati del reato diaggravata i ...L’ex comandante del Noe dei Carabinieri di Bari, il tenente colonnello Angelo Colacicco, è agli arresti domiciliari su ordine del gip distrettuale di Potenza, con le accuse di depistaggio e calunnia.Il militare è accusato di depistaggio delle indagini condotte dalla Procura di Lecce sui magistrati di Trani e di calunnia in danno del pm di Lecce Roberta Licci. I fatti risalgono al periodo in cui ...