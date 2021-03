Covid: Draghi, non possiamo abbracciarci ma è momento unità (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c’è più”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all’inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Non, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c’è più”. Così il premier Mario, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all’inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - Agenzia_Ansa : Oggi Draghi a Bergamo per la Giornata nazionale delle vittime per Covid #ANS - Adnkronos : Giornata della memoria #covid, #Draghi a #Bergamo - TRMh24 : La cerimonia in ricordo delle vittime Covid-19 con il premier Draghi è stata accompagnata da un intenso momento s… - TheMantyf : RT @emifittipaldi: L'Italia è quel paese dove, centomila morti dopo, a Lega infila nel Cts un ingegnere campione di bridge. Uno che per mes… -