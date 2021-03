Covid-19, vaccini su pazienti fragili: martedì vertice in Regione (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa questione dell’adesione dei pazienti fragili alla campagna vaccinale verrà affrontata nel corso di un incontro che dovrebbe tenersi martedì prossimo. Lo riferisce una nota della Fimmg Campania. “Per la registrazione delle grandi fragilità – si legge – per cui si parla di circa 50 pazienti per ciscun medico, dunque un numero molto ridotto di pazienti, dovrà esserci da parte della Regione una definizione ad hoc. Questione che verrà affrontata, e si spera risolta, già martedì”. Il sindacato ribadisce che la confusione di questi giorni è stata causata “dall’errata comunicazione destinata alla popolazione sui doveri del medico“. “Non certo per colpa dei nostri assistiti – affermano Luigi Sparano e Vincenzo Schiavo – noi medici ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa questione dell’adesione deialla campagna vaccinale verrà affrontata nel corso di un incontro che dovrebbe tenersiprossimo. Lo riferisce una nota della Fimmg Campania. “Per la registrazione delle grandità – si legge – per cui si parla di circa 50per ciscun medico, dunque un numero molto ridotto di, dovrà esserci da parte dellauna definizione ad hoc. Questione che verrà affrontata, e si spera risolta, già”. Il sindacato ribadisce che la confusione di questi giorni è stata causata “dall’errata comunicazione destinata alla popolazione sui doveri del medico“. “Non certo per colpa dei nostri assistiti – affermano Luigi Sparano e Vincenzo Schiavo – noi medici ...

Advertising

matteorenzi : Un pensiero commosso ai centomila connazionali che ci hanno lasciato per colpa del Covid. Li ricordiamo nei nostri… - Agenzia_Ansa : È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambi… - lucfontana : Il punto sui vaccini contro il Covid (via @Corriere) - avanti_xxx : @ErmannoKilgore @GianlucaVasto Che poi dal 2005 al 2015 col Covid non c'entrano propio nulla.Scandaloso inserirlo n… - g_brescia : RT @Montecitorio: Sospensione precauzionale vaccino #AstraZeneca e licenza obbligatoria dei #vaccini anti #Covid_19, in Commissione #Affari… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccini Covid: presidente romeno Iohannis, nessun motivo per non utilizzare tutti i vaccini approvati dall'Ue Bucarest, 18 mar 10:46 - Non ci sono ragioni per cui non dovrebbero essere usati tutti i vaccini approvati a livello europeo: tutti i vaccini approvati dall'Unione...

Cos'è e come funzionerà il Green Digital Pass europeo Il certificato infatti dimostrerà che la persona è stata vaccinata contro il Covid - 19, è ... Tutti i vaccini approvati dall'Ema (European Medicines Agency) saranno ritenuti validi . Il Green Digital ...

Infermiere rifiuta il vaccino anti-Covid: cosa succede se contrae il virus? Altalex Cosa è stato John Magufuli per la Tanzania Il presidente tanzaniano morto ieri si era distinto per avere fatto crescere l'economia, ma anche per avere reso il suo paese sempre più autoritario ...

Borse, la Fed rassicura anche l'Europa. Francoforte su nuovi massimi Tassi fermi fino al 2023 negli Usa. Jerome Powell ha aumentato le stime di crescita ma ha detto che non è il momento di allentare gli aiuti. Focus sul piano vaccinale e sulle decisioni sil vaccino Ast ...

Bucarest, 18 mar 10:46 - Non ci sono ragioni per cui non dovrebbero essere usati tutti iapprovati a livello europeo: tutti iapprovati dall'Unione...Il certificato infatti dimostrerà che la persona è stata vaccinata contro il- 19, è ... Tutti iapprovati dall'Ema (European Medicines Agency) saranno ritenuti validi . Il Green Digital ...Il presidente tanzaniano morto ieri si era distinto per avere fatto crescere l'economia, ma anche per avere reso il suo paese sempre più autoritario ...Tassi fermi fino al 2023 negli Usa. Jerome Powell ha aumentato le stime di crescita ma ha detto che non è il momento di allentare gli aiuti. Focus sul piano vaccinale e sulle decisioni sil vaccino Ast ...