Carrarmato sbaglia mira e fa ' strage' nell' allevamento di galline

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Pordenone, carrarmato sbaglia mira e centra un allevamento di galline, indaga la Procura - MaRg0tRZ : Carrarmato sbaglia e centra allevamento di galline. Coccoddio! #Pordenone - ScorpioAngel_ : RT @leggoit: Pordenone, carrarmato sbaglia mira e centra un allevamento di galline, indaga la Procura - leggoit : Pordenone, carrarmato sbaglia mira e centra un allevamento di galline, indaga la Procura - Shamus02338862 : -

Ultime Notizie dalla rete : Carrarmato sbaglia

mira e centra un allevamento di galline . L'incidente si è verificato durante un'esercitazione notturna a Spilimbergo (Pordenone) della Brigata Pozzuolo del Friuli, in cui erano ...VIVARO (PORDENONE) -mira e centra un allevamento di galline . L'incidente si è verificato durante un'esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, in cui erano impegnati congiuntamente il ...Carrarmato sbaglia mira e centra un allevamento di galline. L'incidente si è verificato durante un'esercitazione notturna a Spilimbergo (Pordenone) della Brigata Pozzuolo del ...PORDENONE – Un carrarmato dell’Esercito, nel corso di un’esercitazione, sbaglia mira e centra un allevamento di galline. Il carrarmato era impegnato in un’esercitazione di tiro in un poligono sul ...