Calciomercato Juventus, Milik è ancora possibile: spunta la clausola (Di giovedì 18 marzo 2021) Arkadiusz Milik ha passato un anno decisamente non facile. Nonostante i problemi con il Napoli con quest'ultima che ha deciso di mettere il giocatore fuori rosa, la cessione non è stata per niente una cosa semplice. La Juventus avrebbe provato a prenderlo già a partire da Gennaio ma con De Laurentiis non ci sarebbe stata storia, le richieste erano fin troppo alte e di conseguenza i bianconeri hanno deciso di mollarlo. Alla fine il centravanti polacco pur di ottenere dei minuti importanti in vista dell'Europeo ha deciso di accettare l'offerta da parte del Marsiglia e si è trasferito in Ligue 1, campionato in cui sta giocando molto bene fino ad ora.

