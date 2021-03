Xbox Game Pass accoglierà ufficialmente EA Play su PC, ecco quando (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il catalogo EA Play sarà integrato con l'Xbox Game Pass per PC domani, 18 marzo: l'annuncio arriva ufficialmente da Microsoft in un messaggio pubblicato sul sito di notizie di Xbox Wire dopo il recente post su Twitter di EA. Come ricorderete, questa integrazione era prevista per dicembre 2020, ma alla fine è stata posticipata al 2021. All'epoca non si parlava di un giorno di lancio specifico, qualcosa di cui abbiamo appreso pochi istanti fa. EA e Xbox Game Pass per console collaborano da novembre dello scorso anno. Inoltre, questa integrazione è gratuita per tutti i giocatori che hanno un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Pertanto, avranno diritto a più di sessanta giochi targati ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il catalogo EAsarà integrato con l'per PC domani, 18 marzo: l'annuncio arrivada Microsoft in un messaggio pubblicato sul sito di notizie diWire dopo il recente post su Twitter di EA. Come ricorderete, questa integrazione era prevista per dicembre 2020, ma alla fine è stata posticipata al 2021. All'epoca non si parlava di un giorno di lancio specifico, qualcosa di cui abbiamo appreso pochi istanti fa. EA eper console collaborano da novembre dello scorso anno. Inoltre, questa integrazione è gratuita per tutti i giocatori che hanno un abbonamentoUltimate. Pertanto, avranno diritto a più di sessanta giochi targati ...

Advertising

zazoomblog : EA Play sbarca su PC per i membri di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass - iltecnofolle : EA Play sbarca su PC per i membri di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass @MicrosoftItalia #Xbox… - IGNitalia : Titanfall 2, Star Wars Jedi: Fallen Order e altri 58 giochi di #EAPlay saranno disponibili anche per la versione PC… - insidetgame : Per i membri di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass su PC arriva EA Play - PlanetR7_ : Xbox Game Pass accoglierà ufficialmente EA Play su PC, ecco quando -