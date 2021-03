Uomini e Donne salta il 18 marzo 2021: la scelta di Maria (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cambio di programmazione per Mediaset che si ritroverà nel pomeriggio di domani senza i suoi cavalli di battaglia nel pomeriggio, lasciando quindi campo libero alle altre reti. Perchè Uomini e Donne non andrà in onda domani, 18 marzo 2021? Maria de Filippi e la Fascino hanno preso una scelta molto precisa. Come saprete, il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid e a quanto pare Maria ha deciso di sospendere la programmazione dei suoi programmi in quanto non aveva previsto nessun ricordo o nessuno spazio per questo tema. Probabilmente come succede anche in altri casi, ha ritenuto opportuno non mandare in onda un programma nel quale sarebbe stato complicato affrontare il tema. Ed è per questo motivo che la puntata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cambio di programmazione per Mediaset che si ritroverà nel pomeriggio di domani senza i suoi cavalli di battaglia nel pomeriggio, lasciando quindi campo libero alle altre reti. Perchènon andrà in onda domani, 18de Filippi e la Fascino hanno preso unamolto precisa. Come saprete, il 18ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid e a quanto pareha deciso di sospendere la programmazione dei suoi programmi in quanto non aveva previsto nessun ricordo o nessuno spazio per questo tema. Probabilmente come succede anche in altri casi, ha ritenuto opportuno non mandare in onda un programma nel quale sarebbe stato complicato affrontare il tema. Ed è per questo motivo che la puntata di ...

Maria De Filippi non va in onda giovedì, sospesi 'Amici' e 'Uomini e Donne'. Ecco perché Giovedì 18 marzo non andrà in onda. Dopo il caso Pietro Delle Piane e l'azione legale intentata dalla casa di produzione Fascino, è stato reso noto che i programmi 'Amici' e 'Uomini e Donne' saranno sospesi. Come riporta il portale Davide Maggio, le trasmissioni di punta di Canale 5 sono state già registrate e non andrebbero in onda con il ricordo alle vittime del Covid ...

Uomini e Donne, Samantha torna con Gero ed è scontro. Massimiliano esce con Vanessa Uomini e Donne va in onda oggi, mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 14.45 su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi non verrà ...

